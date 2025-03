POL-HST: Arbeitsunfall auf Baustelle in Gingst

Gingst (ots) -



Am Montag, dem 10. März 2025 gegen 14:00 Uhr ereignete sich bei Betonarbeiten auf einer Baustelle in der Gingster Hermann-Matern-Straße ein Arbeitsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte ein 56-jähriger deutscher Mann bei einer Arbeitsqualitätskontrolle von einer oben umlaufenden Kante einer frisch errichteten Betonwand mit einer Höhe von 3,75 Metern auf den Betonboden und verletzte sich dabei schwer. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V (LAGUS) sowie die Berufsgenossenschaft Bau sind über den Arbeitsunfall informiert worden.



