POL-NB: Zeugen nach Unfall mit Linienbus gesucht

Am Montag, den 10.03.2025 kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Friedrich-Engels-Ring auf Höhe des Rathauses. Demnach befuhr ein Linienbus den rechten von drei Fahrstreifen. Im gleichen Moment wechselte eine PKW vor dem Bus vom mittigen Fahrstreifen in den rechten. Während des raschen Fahrspurwechsels musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch in der weiteren Folge fünf Insassen des Busses leichtverletzt wurden. Unter den verletzten Insassen waren zwei Kleinkinder im Alter von 2 Jahren, zwei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren und ein 63-jähriger Mann. Alle Personen wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zu einem Zusammenstoß kam es aufgrund der Gefahrenbremsung nicht, sodass kein Sachschaden entstanden ist.



Der PKW entfernte sich vom Unfallort, sodass die Personalien des Fahrzeugführenden bislang unbekannt sind. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Unfallhergang. Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu dem oben geschilderten Unfall oder dem Fahrzeug geben können, melden Sie sich bitte im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



