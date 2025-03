POL-HRO: Leblose Person auf der BAB 20 - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages erhielt die Polizei einen Hinweis über eine leblose Person auf der BAB 20 zwischen der Anschlussstelle Zurow und dem Autobahnkreuz Wismar. Beim Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte bestätigte sich die Meldung des Hinweisgebers.



Aktuell sind sowohl die Identität der Person als auch die genauen Umstände des Ablebens noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Beamte des Kriminaldauerdienstes vor Ort eingesetzt. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Schwerin wurde zudem ein Sachverständiger der Dekra hinzugezogen. Der Streckenabschnitt der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck wurde hierzu bis circa 07:30 Uhr voll gesperrt.



Die Polizei sucht nun Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen auf der Autobahn 20 zwischen Zurow und Wismar in der vergangenen Nacht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03841 203-0 bei der Polizei in Wismar oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



