POL-HRO: Zwei Männer flüchten nach Angriff auf Fahrausweisprüfer und werden dann von der Polizei gestellt

Am 10.03.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es auf dem Neuen Markt in Rostock

zu einem Angriff auf zwei Fahrausweisprüfer.



Nach ersten Erkenntnissen hatten die Fahrausweisprüfer zuvor zwei

Männer ohne gültigen Fahrschein in der Straßenbahn festgestellt und

forderten sie auf, mit ihnen am Haltepunkt Neuer Markt auszusteigen.

Statt der Aufforderung nachzukommen, schlugen und schubsten die

beiden Tatverdächtigen jedoch die Fahrausweisprüfer und flüchteten.



Durch die eingesetzten Beamten konnten die beide 33 und 40 Jahre

alten Männer aus Polen nach kurzer Flucht im Bereich Am Strande

gestellt und kontrolliert werden. Während der Kontrolle griff der

33-jährige Tatverdächtige einen Beamten an und verletzte ihn durch

einen Biss in den Oberschenkel leicht. Er wurde daraufhin gefesselt

und anschließend in Gewahrsam genommen. Nach Anordnung durch die

Staatsanwaltschaft Rostock wurde eine Blutprobenentnahme

durchgeführt. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte in

einer mitgeführten Tasche außerdem Diebesgut festgestellt werden.



Gegen den Tatverdächtigen wurden Anzeigen wegen räuberischer

Erpressung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Diebstahl aufgenommen.



Der zweite Tatverdächtige verhielt sich während der polizeilichen

Maßnahme kooperativ und konnte nach der Identitätsfeststellung und

Aufnahme der Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung aus der

polizeilichen Maßnahme entlassen werden.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Kriminalkommissariat

Rostock.





Stephanie Kiep, Polizeioberkommissarin

Polizeihauptrevier Rostock



