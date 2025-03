POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 68-jährige Frau in Stralsund vermisst

Stralsund (ots) -



Seit dem 10. März 2025, 10 Uhr, wird eine 68-jährige Frau in Stralsund vermisst. Nähere Informationen zu der Vermissten finden sie unter folgenden Link: https://lmy.de/TJGVP.



Dort ist auch ein Bild der Frau zu finden. Die Polizei bittet die Bevölkerung und Medien um Hilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.



Wer die Frau gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund (Tel. 03831 28900) zu melden oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



