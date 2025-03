POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Bad Kleinen

Bad Kleinen (ots) -



Nachdem es am vergangenen Samstag, 08. März, in Bad Kleinen zum Brand eines Wohnhauses gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Samstagnachmittag das Wohnhaus samt nebenstehenden Carports in Brand geraten. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Kleinen, Dorf Mecklenburg sowie Hohen Viecheln übernahmen die Löscharbeiten mit insgesamt 35 Kräften.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein durch die zuständige Staatsanwaltschaft Schwerin beauftragter Sachverständiger wurde zur Feststellung der Brandursache ebenfalls hinzugezogen.



Das in Brand geratene Wohnhaus ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hunderttausend Euro.



Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



