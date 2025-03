POL-HRO: Unbekannte stehlen Motorrad aus Garage - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) -



Nachdem Unbekannte aus einer Garage in der Wismarer Altstadt eine Harley-Davidson FLXH entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Offenbar drangen der oder die unbekannten Täter im Zeitraum vom 15. Januar bis Anfang März dieses Jahres in die Garage in der Lübschen Straße ein und stahlen das Motorrad, das zur Tatzeit ein amtliches Kennzeichen mit HWI-Kennung trug. Erst am 06. März stellte der Eigentümer den Diebstahl fest und alarmierte daraufhin die Polizei.



Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 16.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Motorrades geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



