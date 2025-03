POL-HRO: Polizeieinsatz an Schweriner Schule (Abschlussmeldung)

Schwerin (ots) -



Nachdem heute Vormittag eine Gruppe von Schülern auf dem Schulhof einer Schweriner Schule von einem Mann bedroht worden sein soll, fahndet die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 10:00 Uhr ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann mit ungepflegtem Drei-Tage-Bart fünf Schüler auf dem Schulhof im Stadtteil Mueßer Holz angesprochen und anschließend bedroht haben. Dabei habe er auch einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten. Nachdem der Mann den Schulhof wieder in Richtung Kepplerstraße verlassen hatte, suchten die alarmierten Polizisten mit mehreren Funkstreifenwagen die Umgebung nach dem Täter ab. Dazu wurde unter anderem auch ein angrenzendes Wohnhaus umstellt. Der Tatverdächtige ist weiterhin unbekannten Aufenthalts. Nach Angaben der Schüler soll der etwa 170 Zentimeter große Mann eine dunkle Jacke, eine schwarz-orangefarbene Hose sowie ein Cappy getragen haben. Zudem habe er akzentfrei Deutsch gesprochen. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schwerin (Tel. 0385 5180-2224) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung gegen den Tatverdächtigen.



