POL-HRO: Falsche Bundespolizisten betrügen Ehepaar um hohe Geldsumme

Schwerin (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock



Unbekannte Täter gaben sich als Bundespolizisten aus Schwerin aus und erbeuteten bei einem geschädigten Ehepaar (77 und 78 Jahre) aus Ueckermünde seit Jahresbeginn Gold und Bargeld in einem Wert von über 250.000 Euro. Hierbei hinterlegten die Täter unter anderem gefälschte Dienstausweise und ein Mobiltelefon, um die Opfer unerkannt kontaktieren zu können und Handlungsanweisungen zu erteilen.



Das Ehepaar meldete sich am 9. März 2025 bei der echten Bundespolizei in Schwerin und schilderte, dass die Betrüger unter dem Vorwand strafrechtlicher Ermittlungen gegen den geschädigten Ehemann mehrfach Bargeld forderten. Das Ehepaar folgte den Anweisungen und erkannte zu spät, dass es sich hierbei um eine Betrugsmasche handelte. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die zuständige Kriminalpolizei Schwerin.



Immer wieder kommt es zu Betrugshandlungen im Zusammenhang mit falschen Polizisten.



Die Polizei warnt erneut eindringlich vor Trickbetrügern, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Echte Polizeibeamte fordern niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur "Sicherung" und legen stets ihre echten Dienstausweise vor. Im Zweifelsfall wenden Sie sich immer an die Notrufnummer 110.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Yvonne Hanske

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell