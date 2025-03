POL-HRO: Diebstahlsversuch in Rostock endet mit Festnahme

Rostock (ots) -



Am gestrigen Sonntag, 9. März, wurde die die Rostocker Polizei gegen 22:45 Uhr durch einen Anwohner auf zwei Personen aufmerksam, die sich augenscheinlich an einem Baustellencontainer in der Mathias-Thesen-Straße im Stadtteil Reutershagen zu schaffen machten.



Beim Eintreffen der Polizei konnte einer der beiden Tatverdächtigen vor Ort angetroffen werden, flüchtete jedoch über das benachbarte Schulgelände in Richtung einer angrenzenden Kleingartenanlage. Während der Flucht stürzte der 48-jährige Mann mehrfach, unter anderem auch bei dem Versuch, eine Mauer zu überwinden.



Die Beamten konnten den Tatverdächtigen schließlich stellen. Bei der Durchsuchung des Mannes, einem 48 Jahre alten polnischen Staatsbürger, fanden die Beamten neben Ausweispapieren auch zwei Messer, eine Sturmhaube und einen Autoschlüssel. Der Schlüssel konnte einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug zugeordnet werden, in dessen Inneren sich u.a. zum Aufbrechen von Schlössern geeignetes Werkzeug befand. Am Tatort konnte zudem ein defektes Schloss an einem Stromanschlusskasten festgestellt werden, wodurch ein Sachschaden von etwa 30 Euro entstand. Der Tatverdächtige selbst verletzte sich bei seiner Flucht und musste anschließend in einem Rostocker Klinikum behandelt werden.



Gegen den 48-jährigen Mann sowie den bislang noch unbekannten zweiten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet. Darüber hinaus stellten die Ermittler fest, dass gegen den 48-Jährigen ein offener Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt/Oder vorlag.



Die weiteren Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



