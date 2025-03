POL-HRO: Fußgänger überquert Fahrbahn und wird von Mopedfahrer erfasst- Beide Männer schwer verletzt

Landkreis Rostock/Bützow (ots) -



Am Freitagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Langestraße in Bützow mit zwei schwerverletzen Männern.

Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped gegen 15:00 Uhr die Langestraße in Fahrtrichtung Rühner Straße als auf Höhe Gödenstraße ein Fußgänger auf die Fahrbahn trat, um diese vermutlich zu überqueren. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung stieß der Mopedfahrer mit dem 58-jährigen Mann zusammen. Das Moped wurde in der weiteren Folge gegen einen im Gegenverkehr befindlichen VW geschleudert.



Sowohl der 16-Jährige als auch der 58-Jährige verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer, vor allem im Bereich des Kopfes. Beide kamen für die weitere medizinische Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bützow führt nun die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.



