POL-ANK: Verkehrsunfall zwischen Transporter und Pkw

Loitz (ots) -



Am heutigen Morgen kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B194, auf Höhe des Kreuzungsbereiches der K8.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 36-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter auf die B194 abbiegen und übersah hierbei den im Nebel herannahenden VW Passat.

Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, infolgedessen beide im Straßengraben zum Stehen kamen. Der 56-jährige Fahrzeugführer des VW Passat wurde durch den Unfall leichtverletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR.

Die B194 sowie die K8 waren zeitweise vollgesperrt.



