POL-NB: Verkehrunfall mit vier beteiligten PKW

Am 09.03.2025 gegen 15 Uhr kam es auf der B109 zwischen Ducherow und Neu Kosenow zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw.



Der 32-jährige deutsche Fahrer eines Citroen fuhr in Fahrtrichtung Anklam und übersah dabei, dass sich der Verkehr auf seiner Richtungsfahrbahn verkehrsbedingt deutlich verlangsamte. Er konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Ford Transit auf, der dadurch auf den noch davor fahrenden Ford Ranger geschoben wurde.



Die unmittelbar hinter dem Citroen fahrende ortsansässige 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines Ford Mondeo erkannte die Situation ebenfalls zu spät und fuhr mit deutlich mehr Wucht in die bereits verunfallten Fahrzeuge hinein. Sie wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald verbracht. Auch der 52-jährige deutsche Fahrer des Ford Ranger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus in Ueckermünde verbracht.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR. Drei Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten mittels Abschleppdienstes geborgen werden. Am Unfallort auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr gebunden. Die B109 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.



