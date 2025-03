POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wolgast (ots) -



Am 09.03.2025 gegen 15:00 Uhr kam es auf der B110 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 72-jähriger Mazda-Fahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald befuhr die B110 von Pinnow kommend in Richtung Murchin. Als dieser einen Traktor überholen wollte, übersah er einen ihm entgegenkommenden Volkswagen. Der 39-jährige deutsche Fahrzeugführer reagierte mit einem Ausweichmanöver und fuhr bis an die Leitplanke heran.

Als sich alle drei Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, kam es dennoch zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW.



Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.



Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligte unverletzt.



Die B110 musste teilweise gesperrt werden. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



