POL-HRO: Unfall mit einem Schwerverletzten auf der L9

Am 09.03.2025 ereignete sich gegen 12:55 Uhr auf der L9 zwischen

Wendorf und Weberin ein Unfall mit einem PKW.



Ein 69 jähriger deutscher Autofahrer verlor aus bisher ungeklärter

Ursache die Kontrolle über seinen PKW Skoda und überschlug sich. Das

Fahrzeug kam auf dem Dach liegend auf der Straße zum Stillstand.



Ersthelfer unterstützen sofort, die Unfallstelle abzusichern und sich

um den ansprechbaren Fahrzeugführer zu kümmern. Der Fahrer des PKW

wurde durch die Rettungskräfte aus dem PKW geborgen und aufgrund

seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

nach Schwerin verbracht. Das verunfallte Fahrzeug musste im Anschluss

geborgen werden. Für den Einsatz der Rettungskräfte, die

Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeuges wurde die L9 für ca.

3,5 Stunden voll gesperrt.



Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Weitere Erkenntnisse zur Unfallursache sind Gegenstand der

Ermittlungen.



