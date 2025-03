POL-NB: Widerstand und tätlicher Angriff gegen Polizeivollzugsbeamten im Zuge einer Verkehrskontrolle

Malchin (ots) -



Am 08.03.2025 gegen 22:10 Uhr führten Polizeivollzugsbeamten des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg eine allgemeine Verkehrskontrolle in Altentreptow bei einem 40-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Mofa durch. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass derFahrzeugführer unter dem Verdacht steht, ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mittel geführt zu haben. Der Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Der Fahrzeugführer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei stieß der Beschuldigte mit der flachen Hand eine Polizeibeamtin gegen die linke Schulter. In der weiteren Folge wurde der Fahrzeugführer mittels einfacher körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray (RSG) zu Boden gebracht. Daraufhin wurde der 40-jährige Angreifer gefesselt. Im Anschluss wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Neubrandenburg realisiert. Bei dem Widerstand wurde kein Polizeivollzugsbeamter.

Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Fahrens unter Alkohol, Fahrens ohne Führerschein und Widerstand gegen Polizeibeamte erstattet.



