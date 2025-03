POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L081

Rostock (ots) -



Am Samstag, den 08.03.2025 um 22:35 Uhr, kam es auf der L081 zwischen

Balow und Dambeck zu einen folgenschweren Verkehrsunfall.



Ein 44-jähriger männlicher Fahrzeugführer eines Ford

Kleintransporters kam alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab

und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde in seinem PKW

eingeklemmt. Aufgrund seiner Verletzungen verstarb der Fahrzeugführer

am Unfallort. Die L081 war für drei Stunden voll gesperrt.



Der Sachschaden beläuft sich auf cirka 15.000 EUR.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

PP Rostock/Einsatzleitstelle



