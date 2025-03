POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und FC Ingolstadt und einer Versammlungslage - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots) -



Am Sonnabend, den 08.03.2025, hat im Rostocker Ostseestadion das

Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und FC

Ingolstadt stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als

Grundsicherungsspiel eingestuft worden.



Darüber hinaus fand im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion

Rostock am heutigen Tage, zwischen 14:00 Uhr und 18:00 Uhr, eine

angemeldete Versammlung im Bereich der Rostocker Innenstadt statt.

Dabei kam es aufgrund eines Aufzuges zu temporären Einschränkungen

des Straßenverkehr- und Schienenverkehrs.



Die Veranstaltung und der Demonstrationszug mit in der Spitze 1450

Personen wurde ebenfalls durch Beamte der Polizeiinspektion

abgesichert.



In der Nachspielphase des Fußballspiels kam es zu Überschneidungen

auf den Wegebeziehungen zwischen Versammlungsteilnehmern und

Hansaklientel in der Rostocker Innenstadt. Einzelne Hansafans zeigten

dabei sich aggressiv und provokativ gegenüber den

Versammlungsteilnehmern. Durch Einschreiten der Polizei konnten

weitere Auseinandersetzungen unterbunden werden. Zu strafrechtlich

relevanten Sachverhalten kam es nicht.



Darüber hinaus kam es in allen Phasen des polizeilichen Einsatzes zu

keinen weiteren nennenswerten Zwischenfällen.



Insgesamt befanden sich 158 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 18:15

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

PP Rostock/Einsatzleitstelle



