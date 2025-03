LWSPA M-V: Wasserschutzpolizisten verhindern Havarie auf dem Ribnitzer See

Stralsund (ots) -



Am frühen Nachmittag des 08.03.2025 konnten Beamte der Wasserschutzpolizei Stralsund während der Streifentätigkeit Hilferufe auf dem Ribnitzer See wahrnehmen. Diese kamen von einem Sportboot, auf welchem sich zwei Personen befanden und durch lautstarke Rufe und Armbewegungen auf sich aufmerksam machten. Zudem ging von dem Boot eine unklare Rauchentwicklung aus. Wie sich beim Eintreffen der Beamten herausstellte, waren auf dem Boot mehrere Kabel in Brand geraten. Durch Eingreifen der Beamten konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Die beiden Damen, welche mit dem Boot einen Frauentagsausflug geplant hatten, wurden sicher an Land verbracht. Das Boot konnte im nächstgelegenen Hafen aus dem Wasser geborgen werden. Ersten Erkenntnissen nach war ein technischer Defekt die Ursache für den Kabelbrand auf dem mit Elektromotor ausgerüsteten Sportboot. Es entstanden lediglich Schäden an der Kabelanlage des Bootes. Zu Personenschäden kam es somit glücklicherweise nicht.



