POL-NB: Verbundkontrolle zur Bekämpfung des unerlaubten Glücksspiels in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 07.03.2025 im Zeitraum von 18:30 Uhr - 00:00 Uhr führte die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg eine Verbundkontrolle zur Bekämpfung des unerlaubten Glücksspiel in mehreren gastronomischen Einrichtungen mit vorhandenen Spielautomaten im Stadtgebiet von Neubrandenburg durch. Beteiligt waren an dieser Verbundkontrolle 50 Polizeivollzugsbeamten der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg und des Landesbereitschaftspolizeiamt, sowie mehrere Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, des Ordnungsamtes Neubrandenburg, dem Zoll, der Steuerfahndungsstelle und der Ausländerbehörde. Nach Abschluss der Verbundkontrolle wurden 6 Spielautomaten beschlagnahmt und mehrere Tausend Euro sichergestellt. Es wurden 6 Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Glücksspiels und 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Glücksspielverordnung eingeleitet.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell