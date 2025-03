POL-HST: Erster Motorradraser der Saison

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

B105 (ots) -



An den ersten wärmeren Tagen mit viel Sonnenschein im Jahr 2025 sind die ersten Zweiräder auf unseren Straßen unterwegs.



So ging dem Videowagen der besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Grimmen am Freitag, dem 7. März 2025, gegen 08:50 Uhr auch schon der erste Raser der Saison ins Netz.



Der 43-jährige deutsche Fahrer einer Yamaha MT war auf der Bundesstraße 105 auf Höhe der Ortsumgehung Stralsund unterwegs und wurde vom Videowagen gefilmt.



Nach Abzug der entsprechenden Toleranz (knapp 10 km/h) beträgt die vorwerfbare Geschwindigkeit 161 km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Straßenabschnitt lag bei 100 km/h.

In der Spitze war er augenscheinlich wesentlich schneller unterwegs.



Den Yahmahafahrer erwarten nun eine Strafe in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell