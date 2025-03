POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Schwerin nach Unterschlagung von 5 Euro

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 20:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Schweriner Marienplatzes. Beamte der dortigen Präsenzstreife wurden auf zwei Männer aufmerksam, die in einen Streit geraten waren. Die Beamten trennten daraufhin die beiden Männer, einen 34-Jährigen und einen 42-Jährigen aus Schwerin.



Wie sich bei der Anzeigenaufnahme herausstellte, war der Streit zwischen den beiden Männern aufgrund einer Unterschlagung von 5 Euro entstanden. Der 42-Jährige soll zuvor einer Bekannten einen 5-Euro-Schein nicht wieder ausgehändigt haben. Ein Zeuge, der die Diskussion beobachtete, sprach den Tatverdächtigen daraufhin an. In der Folge kam es zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.



Die Polizeibeamten nahmen Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Unterschlagung auf. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die drei beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



