POL-HRO: Unbekannter zündet Briefkastenanlage in Bützow an

In den heutigen Morgenstunden kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Karl-Marx-Straße in Bützow, weil es dort zu einem Brand einer Briefkastenanlage gekommen war.



Gegen 01:15 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses Rauchgeruch und stellte daraufhin fest, dass es aus einer im Haus integrierten Briefkastenanlage qualmte. Die 22 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Bützow konnten den Brand schnell löschen und lüfteten das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses im Anschluss durch. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch einen bislang unbekannten Täter eine in einem Briefkasten befindliche Zeitung angezündet.



Laut Angaben der Feuerwehr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, dass das Feuer auf das Gebäude übergreifen könnte. Der Sachschaden wird auf circa 1.000EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei in Bützow führt nun die weiteren Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung durch Feuer.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell