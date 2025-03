POL-HRO: 39-Jähriger verlässt sich auf Fahrerassistenten seines BMW und überfährt Verkehrsinsel in Sanitz

Landkreis Rostock/ Sanitz (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es kurz nach 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Sanitz, bei dem ein Fahrzeugführer aufgrund eines technischen Mangels eine Verkehrsinsel überfuhr und erheblicher Sachschaden entstand.



Laut vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Berliner mit seinem BMW die Rostocker Straße in Sanitz aus Rostock kommend. Plötzlich kam er nach kurz hinter dem Ortseingangsschild von seiner Fahrspur ab und überfuhr eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild. Der Mann habe laut eigener Aussage zum Unfallzeitpunkt den autonomen Fahrerassistenten eingeschaltet, bei dem das Fahrzeug in dieser Einstellung von selbst lenken würde. Vermutlich habe das Assistenzsystem die Verkehrsinsel nicht rechtzeitig erkannt und erst Alarm geschlagen als der 39-Jährige nicht mehr ausweichen bzw. abbremsen konnte.



Der BMW war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Verkehrsinsel beträgt über 22.000EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell