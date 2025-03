POL-HRO: Gartenfeuer greift auf Wiese in Pritzier über - 2000 Quadratmeter Fläche betroffen

Landkreis Ludwigslust-Parchim/Pritzier (ots) -



Ein Flächenbrand beschäftigte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am gestrigen frühen Nachmittag in Pritzier im Landkreis Ludwigslust-Parchim.



Gegen 13:50 Uhr wurde die Polizei Hagenow durch die integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises über das Brandgeschehen informiert. Den zuvor alarmierten Einsatzkräften der Feuerwehren Pritzier, Toddin, Setzin und Warlitz gelang es den Brand innerhalb einer Stunde zu kontrollieren und zu löschen. Nach Angaben des Einsatzleiters ist eine Fläche von circa 2.000 Quadratmetern durch die Flammen beschädigt worden. Darüber hinaus seien nach vorliegenden Angaben mehrere auf der Grünfläche beheimatete Bienenvölker einer Imkerei verendet. Allein der hierdurch entstandene Sachschaden wird mit mindestens 3.000 Euro beziffert.



Die genauen Umstände des Brandes konnten noch vor Ort ergründet werden. Auf einem angrenzenden Privatgrundstück erfolgte der Abbrand von Gartenabfällen. Vermeintlich aufgrund des aufkommenden Windes sei das Feuer außer Kontrolle geraten, sodass sich die Grünfläche im Zuge des Funkenfluges entzündete.



Die weiterführenden Ermittlungen aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer obliegen der Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell