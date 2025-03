POL-HRO: Vollbrand eines Carport im Bereich Goldberg mit hohem Sachschaden

Landkreis Ludwigslust-Parchim/Goldberg Wendisch Waren (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem sich Beamte der Polizei Plau am gestrigen Donnerstagmorgen aufgrund eines zuvor gemeldeten Brandes eines Carport in Wendisch Waren/Goldberg im Einsatz befanden.



Gegen 08:15 Uhr wurde die Polizei durch die integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises über den Sachverhalt informiert. Wie den ersten Erkenntnissen der vor Ort eingeleiteten Untersuchungen entnommen werden kann, sei der auf einem Privatgrundstück befindliche Carport vermeintlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Die Erhellung der genauen Umstände sind jedoch zunächst Teil der weiterführenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.



Der Carport und darin gelagerte Gegenstände sowie diverses Material zur Installation von Photovoltaikanlagen brannten komplett aus. Ein in dem Carport abgestellter PKW hätte durch den Eigentümer noch rechtzeitig gesichert werden können. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde dieser PKW dennoch beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird mit mindestens 130.000 Euro beziffert.



Den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr gelang es den Brand löschen und somit auch ein Übergreifen auf benachbarte Wohngebäude zu verhindern. Personen wurden nicht verletzt.



