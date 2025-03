POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 104

Sternberg (ots) -



Auf der Kreisstraße 104 zwischen Weberin und Kritzow ereignete sich

am heutigen Morgen gegen 09:30 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall.



Ein 79-jähriger Autofahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache auf

gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug

geschleudert.



Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann

aus Niedersachsen noch an der Unfallstelle.



Zur Dokumentation des Unfallhergangs wurde die Dekra hinzugezogen.

Der 79-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.





