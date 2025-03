POL-NB: Viele Schockanrufe im Landkreis MSE

Neubrandenburg (ots) -



Derzeit gehen in der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg viele Notrufe ein, in welchen die Bürger mitteilen, dass sie sogenannte Schockanrufe erhalten haben. Den Angerufenen wurde mitgeteilt, dass Angehörige an Verkehrsunfällen beteiligt seien, bei welchen Personen zu Schaden gekommen sind und jetzt vorläufig festgenommen wurden. Gegen eine Kaution im fünfstelligen Bereich würden die Angehörigen wieder frei gelassen.



Die Polizei warnt. Es handelt sich hier um eine mitttlerweile gängige Betrugsmasche.



Die Medienschaffenden werden gebeten diese PM schnell zu verbreiten.



