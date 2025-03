POL-HRO: Zeugenaufruf nach Raubstraftat in Warnemünde

Rostock (ots) -



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am vergangenen Sonntag, 2. März, zu einer Raubstraftat im Ostseebad Warnemünde gekommen sein soll.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der sofort eingeleiteten Ermittlungen verschafften sich mehrere männliche Personen gegen 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Beethovenstraße. Dort bedrohten sie die 20-jährige Wohnungsinhaberin mit einem waffenähnlichen Gegenstand, wirkten körperlich auf sie ein und entwendeten ein Fernsehgerät der Marke Samsung. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Richard-Wagner-Straße.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 entgegen.



