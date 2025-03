POL-HRO: Polizei ermittelt nach Brand in Schweriner Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots) -



Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schweriner Innenstadt ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Über Notruf war gegen 12:20 Uhr zunächst Rauchentwicklung in dem Wohnhaus in der Wismarschen Straße gemeldet worden. Durch die Feuerwehr konnte der Brand wenig später gelöscht werden. Eine 49-jährige Frau hatte selbständig ihre Wohnung verlassen. Sie blieb unverletzt. Weitere Bewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.



Zur Absicherung der Löscharbeiten waren kurzzeitig Straßensperrungen erforderlich, die mit Ende der Löscharbeiten wieder aufgehoben wurden.



Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Untersuchungen des Brandortes stehen noch aus.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Yvonne Hanske

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell