POL-HRO: Drogen- und Führerscheinverstöße bei Verkehrskontrollen in Rostock festgestellt

Im Zuge von Verkehrskontrollen im Rostocker Stadtgebiet haben Beamte der Polizeiinspektion Rostock in dieser Woche mehrere Verstöße festgestellt



So fiel den Beamten des Polizeihauptreviers Reutershagen im Bereich der Dethardingstraße/Hansaviertel ein 35-jähriger Mann aus Armenien auf, der offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Kontrolle legte der Fahrer einen ukrainischen Führerschein vor, der sich bei der Prüfung des Dokuments als gefälscht herausstellte. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts auf Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.



Ebenfalls in dieser Woche überprüften Beamte des Polizeireviers Dierkow die eine BMW-Fahrerin im Kurt-Schumacher-Ring. Bei der 39-jährigen Polin reagierte der Drogenvortest positiv auf Amphetamine. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutprobenentnahme an und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.



