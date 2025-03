POL-NB: Unfall beim Überholen

Wesenberg (ots) -



Kurz vor 14 Uhr hat es auf der B198 zwischem dem Abzweig Groß Trebbow in Richtung Wesenberg einen Unfall gegeben. Eine 32-jährige Deutsche fuhr hinter einem LKW und wollte ihn überholen. Dabei übersah sie nach derzeitigen Kenntnissen, dass bereits ein anderes Auto sie selbst und auch den LKW überholen wollte. Beim Ausscheren stießen sie und der 28-jährige polnische Autofahrer zusammen. Er landete dabei in der Leitplanke und drehte sich auf der Fahrbahn.



Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei hat den Verkehr für knapp zwei Stunden halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, da das Auto des polnischen Fahrzeugführers abgeschleppt werden musste.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell