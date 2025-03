POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Rostock

Rostock (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, 5. März, ereignete sich gegen 12:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Kanonsberg" in Richtung "Am Strande". Ein 79-jähriger Rostocker verunfallte mit seinem Pkw alleinbeteiligt und erlitt dabei leichte Verletzungen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Autofahrer die rechte Linksabbiegerspur, als er beim Abbiegen in Richtung "Am Strande" mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Infolgedessen kollidierte sein Fahrzeug mit der seitlichen Begrenzung.



Der Citroën des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell