POL-HRO: Jugendlicher zeigt verfassungsfeindliche Geste in Richtung eines Funkstreifenwagens

Landkreis Rostock/ Güstrow (ots) -



Am gestrigen Abend hielt sich gegen 18:30 Uhr eine vierköpfige Personengruppe vor einer Bankfiliale in der Goldberger Straße in Güstrow auf, als zeitgleich ein Einsatzfahrzeug der Bereitschaftspolizei selbige Straße auf gleicher Höhe passierte. Dabei stellten die Polizisten fest, dass einer der Männer offensichtlich den sog. "Hitlerguß" in ihre Richtung zeigte. Als die Polizei im Zuge dessen in Richtung der Personengruppe fuhr, flüchteten sie zunächst fußläufig. Die Einsatzbeamten konnten die Deutschen kurz darauf in unmittelbarer Nähe stellen und kontrollieren. Dabei handelte es sich um vier Jugendliche im Alter von 17 bis 20 Jahren aus dem Raum Vorpommern.



Wenngleich der Verursacher vor Ort vorerst nicht identifiziert werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.



