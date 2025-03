POL-HRO: Frontalzusammenstoß zweier Radfahrerinnen in Güstrow - 15-Jährige schwer verletzt

Landkreis Rostock/ Güstrow (ots) -



Gestern kam es gegen 17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen am Brunnenplatz in Güstrow. Nach vorliegenden Erkenntnissen befuhr eine 39-jährige Frau den linken Gehsteig am Brunnenplatz in Fahrtrichtung Kurze Straße mit ihrem Fahrrad. Zeitgleich befuhr eine 15-Jährige den rechten Gehsteig in der Kurzen Straße in Fahrtrichtung Brunnenplatz. Da beide Radfahrer zur gleichen Zeit den selben Gehsteig in entgegengesetzter Richtung befuhren, kam es an der Ecke Brunnenplatz und Kurze Straße zum Frontalzusammenstoß beider Frauen. Die Jugendliche flog in der Folge über ihren Fahrradlenker, schlug auf dem Boden auf und verletzte sich schwer. Nach Angaben des Rettungsdienstes war die 15-Jährige sogar kurzzeitig bewusstlos und erlitt unter anderem eine Gehirnerschütterung sowie eine Fraktur im linken Unterarm. Sie wurde umgehend für die weitere medizinische Behandlung in das KMG Klinikum verbracht.



Die Kriminalpolizei in Güstrow ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit dem Verstoß gegen die Fahrbahnbenutzungspflicht gegen die 39-Jährige.



