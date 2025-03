Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für Gemeinde Benz

Innenminister Christian Pegel wird am Montag an Dietmar Hocke, Bürgermeister der Gemeinde Benz im Landkreis Nordwestmecklenburg, eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 600.000 Euro für den Neubau eines Feuerwehr- und Gemeindezentrums überreichen.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 10. März 2015, 14 Uhr

Ort: Vereinshaus der SG Zetor Benz e.V., Dorfstraße 7, 23970 Benz

Im zentral gelegenen Ortsteil der Gemeinde Benz wird ein kombiniertes Feuerwehr- und Gemeindezentrum direkt am Standort der Gemeindebaracke entstehen.

In dem Neubau sind Beratungs-, Schulungs- und Veranstaltungsräume sowie eine neue Unterkunft für die Feuerwehr vorgesehen. Enthalten sind auch eine Küche, ein Lagerbereich, Sanitärtrakte und jeweils ein Büro für Bürgermeister und Wehrführer.

In der anbindenden Stahlbauhalle werden zwei Feuerwehrfahrzeuge und ein Gemeindetraktor untergestellt.

Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben betragen rund

2,1 Millionen Euro.