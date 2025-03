POL-ANK: Pkw nach Unfall im Straßengraben - Fahrer flüchtig

Wolgast (ots) -



Am 06.03.2025, gegen 03:00 Uhr, teilte eine Autofahrerin der Polizei mit, dass auf der B110 kurz hinter der Zecheriner Brücke in Fahrtrichtung Murchin ein Pkw im Straßengraben liege, jedoch keine Personen vor Ort seien.



Am Unfallort stellten die Beamten einen VW Touareg fest, der tief im Morast neben der Fahrbahn lag und durch den Aufprall erheblich beschädigt war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Ein Fahrer oder andere Personen waren nicht vor Ort. Der Halter des PKW ist bekannt und hat auf Kontaktversuche der Polizei bislang nicht reagiert.



Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden Spuren am PKW gesichert und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wie genau der PKW an die Unfallstelle kam und wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Wagens saß, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.



Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von über 40.000 Euro. Der VW wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen.



