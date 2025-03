POL-HRO: Brand einer Lagerhalle auf Deponiegelände

Parkentin (ots) -



Feuerwehr und Polizei befinden seit 02:15 Uhr im Einsatz, um den

Vollbrand einer Lagerhalle auf dem Deponiegelände in Parkentin zu

löschen.

In dem Bereich kommt es zur starken Rauchentwicklung mit deutlich

wahrnehmbaren Brandgeruch. Eine Gefahr für die Gesundheit besteht

nach Rücksprache mit der Feuerwehr nicht.

Im Bereich des Brandortes kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Die Löscharbeiten dauern und von daher können zur Brandursache

derzeit keine Angaben gemacht werden.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



