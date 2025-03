POL-NB: Verdacht der Brandstiftung in Anklam

Anklam (ots) -



Am 05.03. 2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Friedländer Landstraße

in Anklam zum Brand einer leerstehenden Baracke. Das Feuer griff in

der weiteren Folge auf eine benachbarte, ebenfalls ungenutzte Baracke

über.

Nach Brandentstehung beobachteten Zeugen mehrere Jugendliche welche

das Gebäude fluchtartig verließen.

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 96 Einsatzkräfte umliegender

Feuerwehren im Einsatz. Die Friedländer Landstraße sowie die

Lindenstraße mussten im Bereich des Brandortes für die Dauer der

Löscharbeiten gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird

auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Brand nicht

verletzt.

Im Laufe des frühen Abends erschienen ein 14- und ein 15-jähriger

Junge im Polizeihauptrevier Anklam und gaben an, das Feuer

versehentlich gelegt zu haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und war zur

Spurensuche eingesetzt.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell