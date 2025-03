POL-HRO: Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Raub im Hölderlinweg in Rostock

Rostock (ots) -



Die Polizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen gegen drei Personen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren aufgenommen, nachdem diese zuvor einen 14-Jährigen in Rostock-Dierkow beraubt haben sollen. Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr im Hölderlinweg.



Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sollen die Tatverdächtigen den 14-Jährigen angesprochen und eine Tasche, Bargeld sowie eine E-Zigarette entwendet haben. Im Anschluss flüchteten sie zunächst, konnten durch Beamte jedoch im unmittelbaren Umfeld gestellt werden.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der 16-jährige Tatverdächtige Widerstand. Der 14-Jährige beleidigte zudem die Polizeibeamten.



Gegen die drei Tatverdächtigen (2x deutsch, 1x rumänisch) wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



