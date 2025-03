POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Rostock - Polizei stellt Tatverdächtigen

Rostock (ots) -



Ein 20-jähriger Mann konnte am gestrigen Nachmittag durch Beamte der Polizeiinspektion Rostock nach einem räuberischen Diebstahl gestellt werden.



Zuvor hatte der Tatverdächtige Bekleidungsstücke im Wert von rund 380 Euro aus einem Geschäft in der Kröpeliner Straße entwendet. Beim Versuch einer Mitarbeiterin, ihn anzusprechen, schubste der Mann diese zur Seite und flüchtete.



Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



