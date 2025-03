POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw - Fahrerin eingeklemmt

Waschow (ots) -



Am gestrigen Nachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der L04 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.



Ein Pkw VW, besetzt mit einem 82-järigem Deutschen, befuhr die Landstraße in Fahrtrichtung Zarrentin, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Seat kollidierte. Durch den Aufprall drehten sich beide Fahrzeuge nahezu entgegen ihrer ursprünglichen Fahrtrichtung. Der Pkw Seat wurde dabei nach rechts von der Fahrbahn abgedrängt und prallte gegen eine Straßenlaterne.



Die 22- Jährige Fahrerin des Seat wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter der DEKRA hinzugezogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



