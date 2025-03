POL-HST: Verkehrsunfall mit Schulbus in Sassnitz - Zeugen gesucht

Sassnitz (ots) -



Auf Höhe der Ampelanlage in der Stralsunder Straße / Ecke August-Bebel-Straße in Sassnitz auf Rügen kam es am heutigen Mittwoch, dem 5. März 2025, gegen 7:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand überquerte eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin die Straße, offenbar obwohl die Ampel für sie rot anzeigte. In der weiteren Folge musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, bei der sich ein Fahrgast verletzte. Die 14-jährige Deutsche wurde zur weiteren Behandlung schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und/oder zur Fahrradfahrerin machen können. Sie kann wie folgt beschrieben werden:



- weiblich, mittleren Alters,

- sie trug einen großen Rucksack,

- sie kam aus der August-Bebel-Straße, überquerte die

Fußgängerampel in der Stralsund Straße und fuhr weiter Richtung

Ortsausgang Sassnitz.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Sassnitz unter 038392 3070, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



