POL-ANK: Sperrung der Ortsdurchfahrt Kartlow

Am Morgen des 05.03.2025, gegen 05 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Holzverschlages in Kartlow gemeldet.

Durch eine am Vorabend betriebene Feuertonne fingen sowohl Unterstand, als auch ein Teil einer Hecke Feuer. Personen wurden nicht verletzt.



Die Ortsdurchfahrt ist seit Beginn der Löscharbeiten gesperrt. Aufgrund anschließender Maßnahmen der Feuerwehr bleibt die Sperrung bis ca. 09:30 Uhr bestehen.



