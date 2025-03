POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses

Torgelow (ots) -



Am 04.03.2025, wurde der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald der

Brand eines Einfamilienhauses in Torgelow gemeldet.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten des Polizeireviers Ueckermünde und

Pasewalk wurden gegen 21:55 Uhr ebenfalls alarmiert.

Als die Polizei am Einsatzort eintraf, waren bereits die Freiwilligen

Feuerwehren aus Torgelow, Ueckermünde, Jatznick, Ferdinandshof und

Eggesin mit 86 Kameraden und 14 Einsatzfahrzeugen vor Ort und

begannen mit den Löscharbeiten, welche sich als schwierig

gestalteten. Diese dauern bis zum jetzigen Zeitpunkt auch noch an.

Das Haus brannte in voller Ausdehnung und es wird von einem Schaden

in Höhe von zirka 100.000EUR ausgegangen.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam kam zum Einsatz.

Es befanden sich keine Personen im Gebäude und umliegende Häuser

wurden nicht gefährdet.

Ein Brandursachenermittler wird voraussichtlich am 05.03.2025 zum

Einsatz kommen.



