POL-NB: Brand eines Pkw

Wolgast (ots) -



Am 05.03.2025, gegen 01:40 Uhr, wurde der Polizei über die

Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald der Brand eines Pkw

gemeldet. Der Ford Focus der 25-jährigen deutschen Fahrzeugführerin

befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der L 262 auf Höhe der Ortschaft

Karrin.

Nach ersten Erkenntnissen geriet das Fahrzeug auf Grund eines

technischen Defektes in Brand. Die Fahrerin hörte Geräusche aus dem

Motorraum, hielt an und kurz darauf schlugen Flammen aus dem

Fahrzeug. Alle vier Insassen konnten das Fahrzeug unbeschadet

verlassen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kröslin, Freest und Rubenow waren

mit 29 Kameraden vor Ort und konnten den Brand löschen.

Am Pkw entstand ein Schaden von zirka 3.000 Euro.

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die Straße

vollgesperrt.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell