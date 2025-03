POL-HRO: LKW verliert Ladung auf Ludwigsluster Chaussee

Ludwigslust (ots) -



Am 04.03.2025 kam es gegen 16:24 Uhr auf der B5 kurz vor der BAB 14

aus Fahrtrichtung Grabow kommend zu einem Alleinunfall eines

Lastkraftwagens. Der mit Getränken beladene LKW hat aus bisher

ungeklärter Ursache Ladung in Form von Flaschen und Kisten verloren

(Bier und Selters). Diese haben sich derart auf der Fahrbahn

verteilt, dass ein Vorbeifahren zunächst nicht möglich war. Durch den

Verlust der Ladung ist glücklicherweise kein weiterer

Verkehrsteilnehmer geschädigt worden. Zur Unfallaufnahme und Bergung

musste die B5 für annähernd 2 Stunden halbseitig gesperrt werden. Der

entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt, der 38-jährige

LKW-Fahrer blieb unverletzt.



