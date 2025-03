POL-NB: Auffahrunfall auf der B198

Rechlin (ots) -



Auf der B198 ist es heute Vormittag zwischen Retzow und Vietzen zu einem Auffahrunfall gekommen. Beide Fahrzeuge waren hintereinander in Richtung Vietzen unterwegs. Das vordere Auto musste halten, der 47-jährige Fahrer dahinter prallte daraufhin in das andere Auto rein.



Die 57-jährige Insassin im vorderen Auto wurde leichtverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Schaden von etwa 10.000 Euro aus.



Die Beteiligten sind Deutsche.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell