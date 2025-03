POL-HRO: Verkehrsunfall auf der B192 - Fahrzeug gerät in Brand

Goldberg/ Neu Poserin (ots) -



Am heutigen Vormittag kam es gegen 09:00 Uhr auf der Bundesstraße 192 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 24-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines VW, die mit einer weiteren Person besetzt war, beabsichtigte von Neu Poserin kommend auf die B192 aufzufahren. Dabei übersah sie eine 52-jährige Fahrerin eines VW Golf, die aus Wendisch Waren in Richtung Karow unterwegs war.



Infolge des Zusammenstoßes geriet das Fahrzeug der 52-Jährigen ins Schleudern und kippte auf die Beifahrerseite. Ersthelfer konnten die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien, bevor dieses kurz darauf in Brand geriet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zügig löschen.



Die beiden leicht verletzten Fahrerinnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B192 vollständig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und dem Unfallhergang aufgenommen.



