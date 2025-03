POL-HRO: Zeugenaufruf zum Brand des Schlosses Johannstorf bei Dassow

Dassow (ots) -



Am Samstag, den 01. März 2025, kam es zum Brand im Schloss Johannstorf bei Dassow. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung.



Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen oder relevante Beobachtungen im Umfeld des Schlosses gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0, über die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de/onlinewache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



